La reacción de Pampita al romántico video que Benjamín Vicuña le dedicó a Eli Sulichin en San Valentín

Benjamín Vicuña le dedicó un romántico video a Eli Sulichin, mientras la pareja disfruta de unos días en París. Se trata del primer video del actor junto a su junto a su novia. Y hasta Pampita, la ex del artista chileno reaccionó frente a las imágenes.

Con la canción Girls Like You, de Maroon 5, de fondo, Vicuña subió algunos planos de Sulichin en cámara lenta. "Mi guapa", escribió el actor en el epígrafe de la publicación que superó los 78.000 likes. Entre los miles de "me gusta" se destacó el de Pampita, que no dudó en dajar su gesto de apoyo a la flamante pareja.

Recordemos que Benjamín Vicuña y Eli Sulichin se conocieron en el bautismo de Ana, la hija menor de Pampita. Poco después, el actor y la experyta en marketing fueron captados juntos en Punta del Este.

Sulichin es hija de un banquero y tiene una vida de bajo perfil, más allá de tener amistad con figuras del ambiente artístico como Mica Tinelli. Hasta el momento, todas las personalidades que la conocen la han elogiado extendidamente, y además es la primera vez que Pampita está conforme con una pareja de su ex.

"Es una chica bien, joven, de buena familia. No es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata, su padre es banquero, imagínense...", comentó en una oportunidad Yanina Latorre al hablar sobre Eli Sulichin.