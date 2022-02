De qué trabaja Eli Sulichin, la nueva novia millonaria de Benjamín Vicuña a quien ya le anotan escándalos

¿Todavía les parece increíble que en el mundo de la farándula los amores se den en tiempo récord? Pues así es, al menos, en el caso de Benjamín Vicuña, que a unos meses de llorar por los rincones por la China Suárez, encontró refugio muy pronto en los brazos de Eli Sulichin.

Después de mucho penar por la separación de Eugenia (que tras el affaire fallido con Mauro Icardi se metió con todo en su relación con el español Armando Mena Navareño), Benjamín volvió a apostar al amor con una mujer completamente diferente a la mamá de Magnolia y Amancio.

Cansado del perfil artístico, el chileno se vio atraído por un patrón de mujer distinto: el corporativo. Porque Eli, hija de Karin Sulichin, una de las mejores amigas de Pampita, se dedica al marketing, aunque su perfil es tan bajo que nadie sabe a ciencia cierta en qué empresa se desempeña.

“Es una nena divina, viajada, sana, Benjamín hizo una gran elección”, dijo la abogada Ana Rosenfeld a un medio chileno, pintando a la joven de 32 años como un “partido ideal”, una chica bien que le vino como anillo al dedo al actor, después de tanto sufrimiento por los aires bohemios e impulsividades de la China.

Sin embargo, quizás no todo sea tan brillante como parece en la vida de Eli, que fue calificada por Débora D´Amato como "la nueva malvada de la farándula". ¿Cómo es esto? ¿Pero no era “divina”? "Si escuchan que una persona tiene desprecio, discriminación e insultos, ¿es malvada o no?", dijo la panelista en A la tarde, sembrando la duda.

Sucede que a Eli habría sido acusada por una ex empleada por malos tratos y demás desprolijidades legales. "La denunciante es una mujer que trabajó unos años en su casa, que tiene el día a día, que conoce la intimidad y terminó su vínculo laboral no de buena manera”, aseguró D´Amato.

“No cobró su sueldo y vio determinadas cuestiones que la llevaron a dar un paso al costado", detalló la periodista del ciclo de América, antes de comentar que la mujer la acusa de “años de trabajo en negro, violencia intrafamiliar, desprecio, discriminación e insultos”.

Por lo pronto, la rubia vive feliz su historia de amor con el chileno, con quien intercambian mensajes fogosos en las redes, salen con amigos a comer a restaurantes top y disfrutan de estos primeros momentos del romance que blanquearon, con mucho nivel, como suele hacerlo la “gente bien”: en Punta del Este.