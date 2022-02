Eli Sulichin, la novia de Benjamín Vicuña, enfrenta una grave denuncia

El nombre de Eli Sulichin suena cada vez más fuerte en los medios tras la confirmación de su romance con Benjamín Vicuña. Y ahora, la joven experta en marketing quedó envuelta en una grave denuncia por parte de una exempleada suya.

La panelista Débora D'Amato calificó a Eli Sulichin en A la tarde (América) como “la nueva malvada de la farándula”. “Si escuchan que una persona tiene desprecio, discriminación e insultos, ¿es malvada o no?”, anticipó la integrante del ciclo que conduce Karina Mazzocco.

Luego agregó: “La denunciante es una mujer que trabajó unos años en su casa, que tiene el día a día, que conoce la intimidad y terminó su vínculo laboral no de buena manera. Aún no se acercó a la justicia. No cobró su sueldo y vio determinadas cuestiones que la llevaron a dar un paso al costado".

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña.

"Años de trabajo en negro, violencia intrafamiliar, desprecio, discriminación, insultos. La denunciada por esta empleada es Eli Sulichin. Ángela Olareaga hace su descargo público y anticipa que todo va a la justicia”, agregó D'Amato sobre el presunto escándalo que rodea a la novia de Vicuña.

Recordemos que Eli Sulichin y Benjamín Vicuña se conocieron en el bautismo de la hija de Pampita, y a partir de allí quedaron en contacto. “Ella es una persona de clase alta pero de familia normal. Tiene poder adquisitivo porque trabaja para comprar lo que necesita. No busca fama ni dinero”, destacó recientemente Ana Rosenfeld sobre Sulichin, rermarcando además que es de bajo perfil.

Recientemente, Benjamín Vicuña y Eli Sulichin fueron fotografiados juntos en Punta del Este. Además, hace unos días ella escribió un sentido comentario en una foto que el actor publicó en su cuenta de Instagram. "Mi amor", expresó ella, dando así su primera muestra en las redes de su relación con el artista chileno.