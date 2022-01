La llamativa decisión de Eli Sulichin tras la confirmación de su romance con Benjamín Vicuña

En los últimos días, el romance entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin quedó confirmado a través de las tapas de importantes revistsa de nuestro país y Chile.

Tras un breve tiempo en el que el Vicuña conoció a Sulichin, luego de que Pampita se la presentara, la flamante pareja apareció en la portaada de ¡Hola! Argentina, y crece el interés en los medios por saber más sobre la nueva novia del actor.

Con un bajo perfil, Eli Sulichin tiene su perfil de Instagram cerrado y solamente sigue a unas pocas personas. Sin embargo, ahora tomó la llamativa decisión de abrir una cuenta pública para así tener más contacto con la gente que quiere saber sobre su vida.

Más allá de este nuevo paso en la red, Sulichin conserva también su cuenta privada, en la que sigue a Benjamín Vicuña, Wanda Nara, a las hermanas Candelaria y Juanita Tinelli; entre otras figuras.

En estos días también trascendió que Eli Sulichin habría empezado a seguir a la China Suárez, en un supuesto gesto de atención sobre los rumores de acercamiento entre la actriz y Benjamín Vicuña. Sin embargo, este movimiento virtual no está confirmado.

Mientras tanto la China ha optado por no hacer ningún tipo de comentario sobre el romance de su ex con la experta en marketing. Desde el último día de 2021, la artista no ha publicado nada en la red para así evitar malentendidos sobre supuestas indirectas hacia Vicuña.

“No le voy a dar de comer a nadie después de todo lo que pasé con el otro", habría dicho la China según Paparazzi a su entorno m´sa cercano. "Mejor. Que vaya a llorar a otra parte. Eso para mí está terminado", habría deslizado también la actriz.