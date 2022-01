Aseguran que la nueva novia de Benjamín Vicuña es una bella amiga de Pampita

El viernes pasado, Los ángeles de la mañana (El Trece) emitió su programa despedida con una primicia bomba. En el magazine aseguraron que Benjamín Vicuña tiene una nueva novia, que es una bella amiga de Pampita.

La información fue dada en LAM en clave de enigmático, con pistas que el conductor Ángel de Brito fue dando a lo largo de la emisión, hasta que el periodista dio la gran noticia sobre Benjamín Vicuña. "Está de novio con una amiga de Pampita. Tanto reencuentro familiar, y empezó a hablar con una amiga de Pampita...”, expresó.

Se trata de Eli Sulichin, una bella mujer de 32 años que es amiga de Pampita y sería la nueva novia de Benjamín Vicuña.

Eli Sulichin, la amiga de Pampta que señalan como la nueva novia de Benjamín Vicuña.

Más tarde desde Miami, Yanina Latorre aportó más datos. “Pónganme las fotos, es hermosa, se llama Eli Sulichin”, expresó la panelista. A la vez que Cinthia Fernández aseguró que la mujer es hija de un millonario.

“Es preciosa, bomba, diosa, Eli Sulichín. Vos la conocés, Cinthia. Es bellísima. No tiene problema, no es interesada, no es trepadora, tiene su vida, muy tranquila, 32 años, tiene una familia hermosa, es buena gente, labura. La verdad, y por eso estoy contenta, y lo aplaudo a Vicuña, es la primera vez que tiene una chica como la gente”, remató Latorre.

La "angelita más polémica señaló que Benjamín Vicuña y Eli Sulichin se conocieron en el bautismo de la beba de Pampita. “Yo sé que Pampita está muy contenta con este vínculo, porque ella le parece una buena chica. No están escondidos, fueron a comer, se muestran. Él está fascinado con ella, se ven todos los días, hablan todo el tiempo”, sumó Yanina.

Con una reputación de Don Juan, Benjamín Vicuña recientemente fue acusado de intentar seducir a una amiga de la China Suárez, su expareja más reciente.