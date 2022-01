Tras una llamativa foto, Pampita enfrentó los rumores de crisis con Roberto García Moritán

En estos días, surgieron rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán tras una llamativa foto de ambos captada en el cumpleaños de la modelo, en la que ella hace un gesto sobre el hombro de su marido que desató una polémica interpretación.

En diálogo con el portal PrimiciasYa, Pampita desmintió: “¿Dónde dicen eso? ¡Qué risa! Con Robert estamos cada día más enamorados y locos de amor. No es cierto nada lo que se dice”.

Las versiones empezaron a correr luego de que el periodista Juan Etchegoyen afirmara en Emparejados (América) que la pareja mantuvo una fuerte discusión por el gesto en el que Pampita aparentemente hacía “cuernitos” con sus dedos al abrazar a Roberto García Moritán.

La foto de Pampita y Roberto García Moritán que desató los rumores.

“A mí me llegó una versión de una persona muy cercana a la familia y me dijo que, después de esta foto y después de lo que empezaron a decir algunos medios, Moritán le pidió explicaciones a Pampita. Se habría generado una tensa conversación. A mí me aseguran que esto terminó en una discusión. Sería bueno que desmientan si no es verdad. Que digan si hay una crisis de pareja en relación con esto que pasó”, detalló Etechegoyen.

Por su parte, la panelista Débora D´Amato objetó: “Si este hombre, con quien se acaba de casar y acaba de tener una criatura, pide explicaciones por una foto Pampita tiene que de verdad replantearse la relación que tiene con este tipo. Está agarrando algo, ¡pobre mujer!”.

Noticias Relacionadas Cuántos años cumple hoy Pampita: el video del festejo íntimo y fotos recientes inéditas

En septiembre del año, la viralización de una foto de Pampita sin su anillo de casada también había despertado rumores de ruptura con Roberto García Moritán. En esa oportunidad, ella misma aclaró todo en su programa Pampita online (Net TV). “Les muestro este anillo, es gigante. Todavía no me anda el de compromiso y el de casada, no me terminé de deshinchar. ¿Qué quieren que les diga? Pero estoy fantástica con mi marido, por si andan preguntando. Porque después preguntan”, deslizó la modelo a pocos días de haberse convertido nuevamente en mamá.