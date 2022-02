Aseguran que Zaira Nara y Jakob Von Plessen se separaron en medio de San Valentín

Este lunes, en plena jornada de San Valentín, aseguran que Zaira Nara y Jakob Von Plessen se separaron tras varios años juntos y dos hijos en común.

El panelista Guido Záffora comentó en Es por ahí (América): "Anunciar una separación esta día es un bajón, ¿no?. Crisis y separación. Ella, fin de semana con las amigas en un hotel. Él, lejos".

A su vez, Zaira Nara compartió en sus historias de Instagram el fin de semana que pasó junto a Paula Chaves en un hotel en Pilar. Luego, también se les unió Mery de Cerro con sus hijas.

Según explicaron en Intrusos (América), Zaira y Jakob Von Plessen no lograron sobrepasar el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los mensajes del futbolista con la China Suárez. Cuando el delantero del PSG reconoció que tuvo un encuentro con la actriz en un hotel de París, Von Plessen habría estado al tanto de toda la situación.

“El viaje fue fallido porque Icardi se vio con La China pero no consumaron la penetración. Él estuvo un rato, pero es un cagón. Le dio la camiseta rosa del PSG, Jakob Von Plessen lo estaba esperando abajo, pero no pasó mucho. No sé si se asustó, si no pudo, si le dolía, si no le gustó… No indagué tanto porque no soy la esposa”, contó hace algunos meses Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana (El Trece).

Más tarde, Icardi reconoció que el marido de Zaira Nara lo cubrió en aquella situación. De hecho, el jugador dijo que Jakob Von Plesssen lo esperó abajo en el auto.