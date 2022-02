Qué pasó entre Nancy Dupláa y Gonzalo Heredia cuando trabajaron juntos en Socias

Nancy Dupláa es una de las actrices más destacadas del país y eso la llevó a ganarse el protagónico de varias de las grandes producciones televisivas que se hicieron, entre las que se encuentra Socias (El Trece), en la que compartió elenco con Gonzalo Heredia.

El unitario realizado por Pol-Ka en 2008 giraba alrededor de la vida de tres abogadas, una de ellas era la mencionada actriz, y contaba con humor y un poco del infaltable drama la vida del mundillo legal. Las otras dos estrellas de aquel éxito fueron Mercedes Morán y Andrea Pietra

En Socias, Nancy Dupláa interpretó a Dolores Mollet, quien vivía un romance con el personaje de Gonzalo Heredia, Mariano Rivas. Fue por dicha razón que juntos le dieron vida a fogosas escenas cargadas de pasión en la pantalla chica.

Si bien como suele pasar en otras tiras, el amor no trascendió la pantalla, aquellos momentos tan bien actuados comenzaron a despertar lentamente los celos de Pablo Echarri, en pareja desde el 2000 con la actriz.

La intensidad de las escenas de Nancy y Gonzalo iban subiendo de tono capítulo a capítulo, como iba ascendiendo la incomodidad del actor que terminó revelando lo que sentía.

Invitado a la mesa de Mirtha Legrand bajo la conducción de Juana Viale, Echarri se refirió a lo que realmente le pasaba al ver a su mujer junto a Gonzalo Heredia: “A uno no le dan los pulmones, no me da la elongación, nada. Las rótulas ya no son las mismas. Sentí ese cosquilleo”.

Con aquellas palabras, el galán admitió que los celos que sentía tenían que ver con la juventud y la destreza que tenía Heredia, en quien se vio reflejado, rememorando sus primeros años como actor.

“La verdad es así. Hay que ver lo que construiste vos y en lo que te concentrás. Pero es muy difícil en este trabajo y en las novelas. La cercanía tan franca genera confusiones a veces”, sumó Pablo.

Para cerrar, nunca se conoció realmente si Echarri fue a encarar a Gonzalo Heredia tras aquellas escenas tan calientes con Nancy Dupláa, pero en los pasillos se comenta que hubo un fuerte enfrentamiento que finalmente quedó solucionado.