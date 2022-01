Gonzalo Heredia se bajó de la nueva temporada de ATAV y esta es la razón

Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV) se llama la ficción nacional que cautivó a miles de argentinos en el 2019 y que, pronto, tendrá su segunda temporada en la pantalla chica.

Trata sobre una historia de amor, engaño, pasión e intriga que está ambientada en la década de los treinta y fue un éxito gracias a las actuaciones de primer nivel y la increíble producción que estuvo pendiente de todos los detalles a la hora de realizar la recreación histórica.

El elenco estuvo conformado por la China Suárez, Gonzalo Heredia, Delfina Chaves, Benjamín Vicuña, Mercedes Funes, Albert Baró y Fernán Mirás, entre muchos más. Ahora, la producción de Adrián Suar sacará una secuela pero, para tristeza de sus seguidores, hay varios artistas que no serán parte de esta nueva entrega y uno de ellos es Gonzalo Heredia.

"Con ATAV, si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice", reconoció entre risas en Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve.

ATAV

Y admitió: "No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente". En la ficción el le daba vida a Aldo Moretti, quien tenía un romance con Raquel (interpretada por La China Suárez).