Susana Roccasalvo rompió el silencio y se descargó por el juicio que la enfrenta a Ángel de Brito

Días atrás, Ángel de Brito compartió un mensaje en su cuenta de Twitter que generó un gran revuelo. "La justicia me sobreseyó de la causa que me inició Roccasalvo. Y su hija tuvo que disculparse por indultarme. Un beso para las dos. Borrón y cuenta nueva", redactó en la red social del pajarito y muchos salieron replicaron la información.

Durante la semana, Susana Roccasalvo eligió llamarse al silencio. Sin embargo, este domingo, en Implacables, el programa que conduce en El Nueve, decidió romperlo y realizó un contundente descargo contra el periodista de eltrece. "Este tema lamentablemente me compete, no es lo que más me gusta, pero cuando se dicen cosas que no son reales sobre mi persona, poniendo mi imagen y un graph que no existe, que no debe ser así. Ustedes vieron que en la semana yo no salí a contestarle a nadie, no pierdo tiempo", expresó delante de las cámaras.

Y continuó: "El 8 de enero de 2020, sin tener nada que ver, en LAM se me nombre mientras hablaban de dos conductores de América, así de la nada apareció mi nombre descalificándome como persona y periodista. Obviamente inicié una querella penal contra el señor Ángel De Brito, con el patrocinio del doctor Dragani. El 18 de diciembre del año pasado, hubo una audiencia y el señor De Brito ratificó los dichos. Por lo que nos despedimos de la jueza hasta la próxima audiencia".

"A partir de ahí hubo una sucesión de situaciones legales y técnicas, y mágicamente, el lunes pasado, yo estaba manejando y una amiga me llama y me avisa que perdí el juicio con De Brito. A lo que yo le respondí: 'Pero si todavía no empezó'. Así que lo llamé a mi abogado y no existe. ¡Nadie ganó ni perdió! Porque todavía estamos esperando, con todo esto de la pandemia, la primera audiencia oral y pública", expresó indignada.

Ángel de Brito

Para finalizar, sumó: "Lo replicaron todos los portales y lamento mucho que mis colegas no hayan levantado un teléfono, como sí lo hizo Clarín Digital. Me preguntaron que había de cierto, dije nada, porque es mentira. Lamento los portales que escriben lo que escuchan sin ir a las dos partes. Porque todavía estamos en veremos para tener la primera audiencia oral y pública".