Las imágenes de Verónica Lozano vendada y en silla de ruedas tras su accidente

Este fin de semana, Verónica Lozano compartió imágenes en las que se la puede ver vendada junto a una silla de ruedas en su casa. La conductora protagonizó un fuerte accidente hace unos días mientras esquiaba en Aspen y cayó desde una aerosilla.

Según trascendió, Lozano protagonizó la mencionada caída desde un medio de elevación luego de que el personal del centro de ski detuviera tarde la marcha, y la figura de Telefe terminara precipitándose desde 7 metros de altura.

Mientras espera que este lunes le operen sus tobillos, Verónica Lozano está haciendo reposo junto a su familia, tal como lo mostró a través de diferentes postales en las que se puede apreciar su pierna vendada y la silla de ruedas en la que se desplaza.

Además, la conductora compartió una imagen de su pareja, Jorge Corcho Rodríguez armándole una silla especial para poder bañarse.

Además, a través de un video, Verónica Lozano mostró cómo su hija Antonia ilustró la forma en que se bañaría su madre. “Arrancó el bullying”, escribió la conductora, mientras la niña dice simulando caerse de la silla: “Vero se baña y de repente hace: ´Oh my god, oh my god´”. Entre risas, la presentadora acotó: “Qué falta de respeto”.

Además, Verónica Lozano compartió una selfie con el epígrafe "Yo drogada", y también una imagen en la que se ve una cubetera de hielo y los medicamentos que está tomando.