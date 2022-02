El particular vaticinio de Fede Bal sobre el destino laboral de Laurita Fernández

Durante una entrevista radial, Fede Bal sorprendió con un particular vaticinio sobre el destino laboral de Laurita Fernández, asegurando que él y ella podrían estar nuevamente vinculados en un proyecto.

En diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad), Fede Bal se mostró emocionado desde Madrid por el inicio de las grabaciones de la décima novena temporada de Resto del Mundo (El Trece), el ciclo que conducirá.

En un momento de la charla, el actor aludió a Laurita Fernández y no dudó en expresar: "Yo creo que laboralmente vamos a terminar juntos algún día. Estuvimos a punto en un proyecto”.

Fede Bal y Laurita Fernández.

Además, Fede Bal se refirió en afectuosos términos a Laurita Fernández, incluso cuando habló del final de la relación que tuvieron. “Dejamos de ser novios y nuestros caminos se separaron, y está bien que eso pase. Yo la amé y creo que ella a mí también. Fuimos muy felices”, remarcó.

Por otro lado, sobre su actual relación de pareja, Fede habló sobre la dinámica que tendrán ahora que él estará viajando por el mundo con su nuevo desafío frente a cámaras. "Sofi está muy tranquila. No podría tener una mujer al lado que me corte las alas o que me diga ‘yo dónde voy’. Sofi me acompaña en el proyecto. Obvio que nos vamos a extrañar, pero cuando llegue van a ser lindos los reencuentros”, enfatizó.

En esta temporada, Fede Bal está experimentando un importante crecimiento profesional, ya que tras estar un par de semanas al frente de 100 Argentinos Dicen, las autoridades de El Trece decidieron confiar en como conductor del clásico programa de viajes del canal.

“No lo puedo creer. Todavía estoy en las nubes. Estoy tan feliz que no me entra la alegría en el cuerpo. Viajar por el mundo es uno de mis placeres más grandes. Voy a tener un programa en Canal 13 donde puedo mostrar cómo vivo el mundo, cómo vivo mis viajes”, se sinceró el artista.