Jorge Rial destrozó a sus excompañeros de Intrusos y los tildó de....

Jorge Rial no dejó pasar la filosa respuesta de su excompañera Marcela Tauro a las críticas que él hizo hacia el nuevo Intrusos (América). El polémico conductor antes había asegurado que el legendario ciclo de chimentos perdió la maldad y la ironía en la nueva gestión que está encabezando Flor de la V.

Y ahora, Jorge Rial fue más allá y a través de su cuenta de Twitter destrozó a los periodistas que lo acompañaron durante años en Intrusos y los tildó de burros con una picante frase. "Agradezco a todos los excompañeros que me recuerdan con sus rebuznos. Su atención hacia mí es admirable", comenzó el exlíder del programa.

Luego completó punzante: "Disculpen que mi interés por ustedes no sea el mismo. Les perdí el rastro desde que estaban a mis costados intentando no chocarse con las palabras cada vez que se las daba".

En las últimas semanas, Rial lanzó unos cuantos dardos contra Intrusos. "Es real que no instala agenda y no tiene la influencia de antes, que lo que decías en 'Intrusos' explotaba (...) No es lo mismo: no lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene", comentó recientemente en una entrevista con Teleshow.

Por otro lado, tras la noticia de que Marina Calabró volvería a la televisión en la pantalla de LN+, Jorge Rial le disparó con todo luego de haberla acusado de traicionera tras el abrupto final de TV Nostra (América). "¡Pedro! ¡Mira quién vuelve! La viudita a la tele. ¿A quién va a traicionar ahora? Cuídense. Filtra toda la información. No la agreguen a los chats o mejor, hagan uno paralelo", disparó.

Por otro lado, Jorge Rial también había cuestionado el flamante liderazgo de Flor de la V en Intrusos al señalar que al ser parte del ambiente, la artista se encontrará limitada a la hora de opinar sobre sus colegas.