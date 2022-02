Karina Jelinek rompió el silencio y reveló cómo es la convivencia con su novia, Florencia Parise

Lo mantuvieron en secreto, al principio. Pero cuando la cosa no dio para más, Karina Jelinek blanqueó lo suyo con la modelo Florencia Parise, a quien primero tituló como “amiga”, después se besó en público y alguna vez se animó a ponerle el rótulo de novia.

Lo cierto es que Karina suele evitar el tema cada vez que puede, pero ahora Karina decidió comentar cómo está la situación actualmente con Parise en la histórica revista Gente en una entrevista de tapa.

“A Flor la quiero mucho, vivimos juntas y compartimos lindísimos momentos. Cuando decida hablar sobre mi vida privada, lo voy a hacer, pero siento que aún no llegó ese día. Sí quiero que todos sepan que estoy tranquila y bien acompañada: no estoy sola”, contestó cuando le preguntaron cuál era su vínculo.

Por este romance, Karina sufrió la eliminación del grupo de whatsapp familiar tras escuchar algunos comentarios que se hicieron en televisión sobre Florencia Parise, su novia. “Si, es verdad que eso pasó: mi hermana Violeta me eliminó del grupo familiar por un comentario que hizo Yanina Latorre”, confirmó Jelinek.

“No tengo muy claro que la enojó a mi hermana de lo que dijo Yanina Latorre, pero Violeta le molestó ese comentario y otras cosas. Nosotros somos 5 hermanos y todos pensamos muy distinto… pero bueno a ella, tal vez, es a la que más le cuesta aceptar las diferencias", dijo Karina.

“Toda mi familia es conservadora y estructurada. Violeta, por ejemplo, va a la iglesia todos los domingos y la banco en eso, ¿eh? De hecho, creo que yo tendría que ir, como ella, porque me haría muy bien”, explicó la modelo.

Sobre el proyecto que tienen para este año con su pareja (subrogar un vientre para ser mamá), Karina confirmó que no está sola: “¡Flor me súper apoya! Además, ella ya es mamá así que tiene experiencia y adora los bebés. Me prometió que me va a ayudar a cuidar a mi hijo y estoy segura que va a ser así: creo que se va a levantar a la noche más que yo”.

Hace unos días se dio a conocer la terrible estafa que sufrió Karina Jelinek por parte de una persona muy cercana a ella. Según trascendió, la modelo no quería salir de su casa y hasta se negaba a ver gente. Ella misma fue quien salió a aclarar el mal momento que estaba atravesando.

Pero este fin de semana, al ver que se seguía hablando de ella y de su presunta angustia, decidió usar sus redes para aclarar los tantos. "Nada me va a derrotar porque soy una leona de la vida, porque esta fortaleza me la da Dios. Soy afortunada de tener una hermosa familia y de la que pronto tendré", disparó sobre el robo de 200 mil dólares.

"Soy afortunada por tener tantos amigos de verdad, que están en las buenas y malas, de tener salud y elegir mi trabajo hoy en día. De ser independiente desde los 16 años, de tener a mis papás juntos y de tenerlos a ustedes, mis fieles seguidores que a pesar que no manejo bien esta red social trato cómo puedo. Ya aprenderé. Gracias por tanto apoyo", cerró.