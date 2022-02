Cómo es el chip que le colocaron al Kun Agüero para controlarlo

La vida de Sergio "Kun" Agüero cambió de un día para el otro después del partido del 30 de octubre de 2021 en el que, con la camiseta del Barcelona, sintió un fuerte dolor en el pecho. Ese sería su última fecha jugando como profesional, porque luego de realizarle varios estudios médicos, le diagnosticaron una afección por arritmia.

La opinión médica era unánime: el Kun debía dejar el deporte de alto rendimiento si quería cuidar su salud. Así, el 15 de diciembre, entre lágrimas y maldiciendo su suerte, el deportista anunció en conferencia de prensa su retiro del fútbol profesional de manera definitiva.

“Primero está mi salud, me voy con la cabeza en alto”, dijo el papá de Benjamín en aquella despedida en la que le rompió el corazón a millones, después de tantas alegrías y jugadas memorables que se le agradecen. Descubierta la arritmia del Kun, sus médicos le ofrecieron lo último en tecnología para monitorear su afección: implantarle un “chip” en el pecho.

“Soy Iron Man, de noche tiro luces de colores. Tengo un chip, loco, soy re cheto. Si se me acelera, le salta al médico. Me parece que me lo puso Sofi (Calzetti, la novia), para ver dónde ando”, bromeó Sergio en los últimos días, cuando les contó a sus seguidores en Twitch la novedad.

“Esto es un tajito, que me abrieron acá y me pusieron un chip”, mostró Sergio, antes de contar el procedimiento para colocarle el dispositivo mediante el cual su médico se entera de inmediato de cualquier evento cardíaco inusual. Pero, ¿cómo es este dispositivo que tiene Agüero?

“Este tipo de monitores funciona como un registrador de eventos. Se implanta con anestesia local y su funcionamiento dura dos años en el paciente”, explicó a Infobae Mario Fitz Maurice, director del Instituto Nacional de Arritmias y jefe de arritmias del Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires.

El profesional indicó que el “chip” registra el ritmo cardíaco y sirve para hacer un monitoreo del ritmo cardíaco del paciente y así tener un mejor diagnóstico de la arritmia. “Al tener el registro, se puede decidir cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Es un dispositivo para el diagnóstico y no es de tratamiento”, indicó.

Si bien el ex jugador de la Selección argentina tiene luz verde para hacer actividad deportiva de manera recreativa, ahora puede estar tranquilo de que siempre va a estar muy bien cuidado. Así lo dijo: “Si yo siento algo, pongo ´registrar síntoma´y le salta al médico. ¡Soy tipo Iron man, posta!”.