Categórica reacción de Lionel Messi tras los dichos de Lali Espósito en España

Lali Espósito estuvo como invitada al programa español El hormiguero 3.0. Entre varias anécdotas que compartió, contó la relación que la une con Lionel Messi en las redes sociales. "El otro día me pasó algo tremendo, para mí fue un poco suerte", comenzó diciendo la cantante y actriz.

"Vieron que en Instagram tenemos la opción 'mejores amigos' en las historias. O sea, lo que vos elegís que cierta gente vea. Yo tengo 'mejores amigos' porque tengo un humor ácido y a veces jodo y no quiero ofender a nadie'", explicó Lali.

"Subí una cosa bizarra de mi vida y de pronto veo que lo había visto Leo Messi. Yo lo agregué a 'mejores amigos'. Pero me dio un poco de cosa que Leo vea mi cara social. Leo, te juro que yo no soy así todo el rato. ¡Te quiero!", concluyó.

"Yo lo agregué porque dije: ‘¿Cómo no voy a tener en ‘mejores amigos’ a mi compatriota y número uno del mundo?’. Lio, si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir", cerró.

Enterado de sus dichos, Messi reaccionó de inmediato. Si bien Lali no contó nada grave, el gesto del jugador generó especulaciones sobre si le cayó bien lo que ocurrió. Messi decidió dejar de seguir a Lali en Instagram. Ahora todos se preguntan si el que realmente se enojó fue el jugador o su esposa Antonela Roccuzzo.