Tomás Fonzi protestó indignado por un robo en MasterChef Celebrity

Mientras MasterChef Celebrity (Telefe) transita un intenso momento en el que sus participantes deben jugársela como nunca, Tomás Fonzi protestó indignado por un robo durante la emisión del miércoles del exitoso reality.

El malentendido se generó cuando por error Paulo Kablan tomó de una de las heladeras un plato que no le pertenecía. Al percatarse de la falta de la torta que había preparado, Fonzi se mostró enojado y desconcertado frente a cámaras en Masterchef Celebrity.

“No está mi torta, ¿me están jodiendo, no? Bueno, ya no me causa risa esto, porque tengo que preparar todo y meterlo al horno. Ya todos lo metieron al horno y yo no tengo mi masa”, se quejó Tomás Fonzi.

Entonces Kablan reonoció: “Se lo saqué yo, fui yo. Te cagu..., bolu...”. Acto seguido, los participantes intercambiaron sus tortas y Fonzi recuperó su masa a la que le hizo un particular agregado de pimienta.

En medio de la situación, el conductor ironizó sobre el periodista especializado en hechos delictivos. “Tanto policial y cometiste un hurto”, bromeó Santiago del Moro. Mientras que Joaquín Levintton agregó: “Se caía de maduro que era él el responsable del robo porque está vinculado con el crimen y todas esas cosas”.

Noticias Relacionadas La producción de MasterChef Celebrity tomó una jugada decisión en el momento más complicado del programa

Finalmente, Tomás Fonzi, Paulo Kablan, Catherine Fulop y Mica Viciconte tuvieron críticas por su platos, generándose un fuerte momento de tensión entre la pareja de Fabián Cubero y el exigente integrante del jurado Germán Martitegui.