Productor de Gran Hermano salió a hablar por el video manipulado del reality

Días atrás, Jorge Rial, quien estuvo al frente de varias ediciones de Gran Hermano, reveló: "Nosotros en ese programa, hemos construido personajes editando al revés, lo que iba al principio era el final". Y, el ex conductor de Telefe, agregó: "Por ahí vos lo ponías mirando por la ventana con la música de ‘Cinema Paradiso’ y te enamorabas de ese personaje, pero era un pedazo de sorete adentro de la casa".

Luego, Sebastián Pollastro, el protagonista del clip, indicó: "Jorge hace poco contó que un video mío lo editaron al revés, le pusieron una musiquita lenta y le vendieron a la gente lo contrario a lo que pasó".

"Fue con Leandro, me cortó el rostro y en el video yo estaba llorando por otra cosa. Lo pusieron con una cámara que se acercaba lentamente y hasta yo digo ‘pobre Sebastián, cómo sufrió por Leandro’, y yo les explicaba a todos que yo estaba llorando por otra cosa", recordó el ex hermanito que convivió con Marianela Mirra, Nadia Epstein, Pablo Espósito y Cristian U, entre otros personajes conocidos.

A raíz de esto, Marcos Gorbán, histórico productor de Gran Hermano, salió hablar. "Vos no podés contar algo que no sucede, aparte es imposible físicamente", explicó en diálogo con La Once Diez.

"Puede haber licencias poéticas", reconoció y añadió: "Hay cosas que quizás no puedas mostrar por intimidad, por ejemplo, nunca viste a nadie sentado en el inodoro".

Admitió que "el público es fiscal" y afirmó: "La gente se sienta a ver si vos contás la verdad y te está fiscalizando. Y ese rol del público no es una bolud** porque es el único programa del mundo que es fiscalizado por el público".