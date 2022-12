Así era Cristina Pérez cuando debutó en en la tele

Sólida, impecable y querida. Cristina Pérez se erige en un clásico de la televisión argentina y en una de esas figuras trascendentes, que atraviesan generaciones y que ingresan en los hogares de millones de argentinos hace muchísimos años en base a su talento.

La compañera de Rodolfo Barili en la edición más fuerte de Telefe Noticias se destaca en su rubro, por múltiples atributos y sobre todo el público la elige, la sintoniza y le brinda su apoyo. Claro que su carrera no se construyó de la noche a la mañana.

Cristina es una apasionada por los medios de comunicación y la pantalla chica en particular. Prácticamente su camino se signó desde pequeña con una fortísima convicción, una claridad absoluta en el deseo que se manifestó con mucha naturalidad.

“Yo me sentaba ante un espejo que había en mi casa… tenía 7 años, y jugaba a que hacía un noticiero. Con un cepillo de hacer el brushing, y en esa época no había cable, el único canal de Tucumán era Canal 10 en ese momento y yo jugaba a que era la periodista de Canal 10 que hacía el noticiero”, confesó sobre esos primeros contactos.

Respecto a esa sensación especial, casi mística que recorría su corazón, Cristina explicó: “Lo que tengo certeza es que cuando uno abraza de niño una vocación, hay algo de uno en donde convive lo lúdico y lo que en la infancia nos pasa por la cabeza, de que eso es posible”.

Rápidamente se zambulló de lleno en esos anhelos, con unas actividades impropias, o al menos poco frecuentes, entre las niñas. “Arranqué a los 14 años trabajando en radio. Los fines de semana en vez de divertirme, yo trabajaba en la radio desde las 6 de la mañana y en una FM primero, después pasé a otra, al AM y pasé al cable y nunca dejé de trabajar…yo digo el destino me tocó con la varita mágica”, contó.

Hasta que apareció la gran oportunidad, una puerta gigante que se abrió en su sendero y que se entrelazó con un emblema de la televisión. .”Yo que había soñado eso toda mi vida, traté de estar a la altura de la oportunidad cuando Romay me dijo si quería hacer una prueba para venir a su canal y le dije que si”, confesó.

El dueño de El Nueve, ese hombre visionario, la convocó para charlar, para entrevistarla a una Cristina muy pequeña todavía. Y así lo recordó: “Yo tenía 18 años y me acuerdo que voy a verlo al lugar donde él estaba alojándose… yo no tenía idea de lo que me iba a pedir, porque era Romay, era como lo máximo a nivel televisión… “.

Sobre las circunstancias de ese encuentro, Pérez agregó: “A él le gustó mi voz porque yo le hice una entrevista para el canal de cable, y me senté con él, me dio un diario ámbito financiero, había una nota muy chiquita…y me dijo ´Nena hablame 5 veces más de este tema´ y yo empecé a hablar y hablar… y después con los años me di cuenta que lo que él me estaba probando ahí era…estirar y además de eso, improvisar”.