Diego Poggi habló de su novio jujeño con quien tiene una relación a distancia

Cuando hay amor y ganas, todo es posible, incluso, adaptarse a los miles de kilómetros de distancia que obligan a los amantes a convertirse, casi sin querer, en pasajeros frecuentes de las aerolíneas. Eso le pasó a Diego Poggi, que hace varios meses empezó una relación con un jujeño.

El actual host digital de Gran Hermano le contó a María Laura Santillán que su presente sentimental fluye sin dramas porque consiguió construir una relación muy linda con un hombre que conoció tiempo atrás y con quien se animó a desafiar el obstáculo geográfico que los separa.

“Estoy de novio desde marzo. Es una relación súper sana, jamás pensé en mi vida que iba a tener una relación a la distancia”, se sinceró el periodista, contento por su vida amorosa pero reticente a dar ciertos detalles de la misma.

"Mi novio es de Jujuy, solo son dos horas de avión, lo que te tardás el fin de semana de Palermo a Pilar cuando está congestionada la Panamericana", señaló, entre risas ante la cara de sorpresa de la entrevistadora, que empezó a enumerar el tiempo que lleva el pre-embarque y demás asuntos en el aeropuerto.

Para resolverlos, Diego contó que llega con media hora de anticipación a la terminal aeroportuaria y que sólo viaja con un carry-on. “Me encanta Jujuy y él también me encanta; voy y vengo cada 15 días”, indicó.

Luego, comentó que su pareja es “un poquito más grande” que él y que se conocieron hace casi diez años, por redes sociales: “Fue hace 9 años, cuando empezamos a hablar por Facebook Messenger, después nos vimos y no nos separamos más".

Si bien Poggi dio a entender que, al menos por ahora, esta dinámica de relación le cierra por todos lados, también se refirió a lo que proyecta con su pareja, de quien no dijo su nombre. “El otro día le dije que me imagino estando de viejo con él, porque tiene una paz envidiable", recordó.

Como sea, los chicos la pasan bomba juntos y así lo enfatizó Diego: "Creo que es la relación que siempre quise tener. Yo le dije que lo amaba la segunda vez que nos vimos, mientras comíamos, y era mutuo".

En enero de 2021, Poggi compartió en Twitter la desagradable respuesta de su padre al enterarse de que es gay. "Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Que tipo agradable", indicó Poggi al mostrar lo que recibió.

"Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá", le contestó el hombre. "Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo", indicó Poggi.

Y luego reflexionó: "Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero se que hay pibxs que pasaron o pasan x lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser".