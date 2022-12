Aseguran que desde Gran Hermano venden fotos prohibidas de las participantes: "Hay de todas"

Gran Hermano 2022 no para de sumar escándalos por lo que pasa dentro y fuera de la casa. Pero en los últimas días todo se agravó a raíz de una denuncia que hizo Julieta Poggio, cuando contó a sus compañeros que alguien le tomó una foto del otro lado de un vidrio.

"Fue muy loco lo del celular. Me tiró un beso. Le vi la cara. Nunca le había visto la cara así a alguien. En la habitación escucho un ruido, veo y había un celular pegado al vidrio. Le veo la cara, y como lo miro a los ojos, me hace así y me tira un beso", le dijo Disney a Nacho, Alfa y Marcos.

Luego de este comentario de una de las participantes más queridas del reality, empezaron las repercusiones. "No estoy en condiciones de desmentirla. Pero sí creo que es conveniente contarte que en todos los GH se ven celulares detrás del vidrio y cámaras trabajando. Y tienen prohibido fotografiar”, escribió en Twitter el ex hermanito Martín Pepa.

“Como siempre, no pongo las manos en el fuego, porque pajines hay en todos lados", cerró su mensaje. Luego, de visita en LAM para debatir sobre este gravísimo tema que viola la intimidad de los jugadores, el ex participante aclaró que “podía ser que trasciendan fotos” de parte de los técnicos.

“Ahora está pasando algo puntual”, acotó Yanina Latorre, mientras Pepa, recordado por ser el participante que compró 15 kilos de lechuga, aclaró: “En GH los pasillos están bloqueados; se entra con autorización, te revisan, siempre la producción se ocupó mucho de eso. Hay que cuidarse mucho de no hacer ruidos porque los participantes pueden paranoiquear”.

“Es muy loco de ver del otro lado a los participantes, tendría que haber cámaras”, agregó Martín, sobre el control que debería sumarse. Y la panelista pasó a contar el hecho que vulnera los derechos de las chicas, que la producción debería denunciar para iniciar una investigación.

“Hay un grupo de Telegram, que es pago, que vende fotos de las chicas de Gran Hermano en bolas. Pía (Shaw) y yo las vimos”, lanzó Yanina. Y dio más detalles escabrosos: “Hay fotos de todas y con unas poses tremendas. No se quien es el que las saca. Hay poses de las chicas, se ven lolas, cuando se agachan para ir al baño. Todo”.

En tanto, la mamá de Julieta, Patricia Destefani, habló con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live y se expresó sobre lo que denunció su hija: “Lo vi en el momento y deseo que todo lo que está pasando detrás de cámara esté bien hecho y que haya sido tal vez alguien que se les escapó, pero que fue bien intencionado".