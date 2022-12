La reacción de la madre de Julieta Poggio de Gran Hermano tras la polémica denuncia que hizo su hija

Julieta Poggio está posicionada como una de las candidatas a llegar a la final del popoular reality Gran Hermano (Telefe), y la joven en estos días hizo una polémica denuncia por un episodio que vivió con algún integrante del equipo técnico del programa.

En un video que se viralizó, se la puede ver a Julieta Poggio contándole a Nacho, Alfa y Marcos que alguien le tomó una foto con un celular desde atrás de un vidrio de la casa en Gran Hermano.

"Fue muy loco lo del celular. Me tiró un beso. Le vi la cara. Nunca le había visto la cara así a alguien. En la habitación escucho un ruido y veo y había un celular pegado al vidrio y le veo la cara y como lo miro a los ojos, me hace así y me tira un beso", contó Julieta.

Desde las redes sociales, los seguidores de Gran Hermano repudiaron el hecho. "A ver, es normal que haya gente mirando atrás de los espejos para controlar la casa, pero lo que cuenta Julieta es gravísimo, saben la cantidad de enfermos que las deben mirar por los espejos cuando se cambian o se bañan?", expresó una usuaria.

A su vez, Patricia Destefani, la madre de Julieta Poggio, habló con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live y expresó su angustia por la situación en Gran Hermano: “Lo vi en el momento y deseo que todo lo que está pasando detrás de cámara, esté bien hecho y que haya sido tal vez alguien que se les escapó pero que fue bien intencionado".

Cuando le preguntaron a la mamá de la participante si le dijeron si habrá alguna sanción para el trabajador de Gran Hermano que su hija dice haber visto detrás del vidrio, la entrevistada respondió: "A mí lo único que me importa es que Juli esté resguardada, cuidada y ese fue mi cuestionamiento. Después, el resto no me compete, con lo cual no voy a preguntar nada al respecto".

Finlamente, la madre de Julieta Poggio aclaró: “Creo que, de hecho, no es la primera vez que ellos ven sombras y personas. De hecho, hay personas y sombras detrás de los espejos. Entonces no es la primera vez, pasa que esta vez fue con un celular y con un supuesto beso que le tiraron, entonces fue más llamativo. Supongo que no se asustó porque ella estaría vestida, y todo eso. Calculo que si ella no hubiera estado vestida y le hubieran tirado un beso, hubiera sido mucho más grave”.