La mamá de Julieta Poggio definió su relación con Marcos de Gran Hermano: “Ella va a…”

Julieta Poggio llama la atención en Gran Hermano, ya sea por su historia de vida relacionada con el modelaje y la actuación en grandes proyectos televisivos y cinematográficos, como por su estrategia para el juego. Además, la morocha genera debates por su íntimo vínculo con Marcos.

Respecto a esa química, a esa complicidad manifiesta en el devenir de la convivencia se expresó su madre, quien escapó de lo protocolar al ofrecer su mirada crítica de lo que late entre la actriz y el participante salteño y sorprendió con su definición.

Todo esto se produjo en LAM, donde Patricia le brindó un móvil a Ángel de Brito. En ese diálogo también se sumergió en la polémica que surgió el fin de semana sobre una supuesta infidelidad del novio de Julieta, Lucca Bardelli con una chica en una disco.

“Está afuera y penando, pobre”, sostuvo. A lo que Ángel intervino inmediatamente: “¿Fue irónico?”. Eso produjo una respuesta muy sincera: “No, cero ironía, me parece que han tenido un ensañamiento en redes con él que no se lo merece, es tan buen tipo, la quiere tanto, me da pena”.

Hasta que finalmente le preguntaron sobre el lazo que profesa su hija con Marcos, lo que activó una mirada muy interesante y honesta. “Creo que lo que tienen es una muy linda amistad, que se acompañan un montón, son parecidos en cuanto a que son tranquilos, no arman líos, votan parecidos, su grupo de partenencia son similares. Creo que pasa esto”, opinó.

Y al ser consultada respecto a si el panorama sería diferente en caso de estar soltera, Patricia soltó: “Si estaba soltera... podría pasar cualquier cosa dentro de la casa, pero está de novia. Ella cuando entró la casa, lo hizo con toda la situación muy charlada con su novio".

Y para terminar, la madre de Julieta auguró que no se modificará ese estadío y que solo quedará en una amistad: "Espero que no se pase nada, me parece que ella va a ser fiel a su palabra".