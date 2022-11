El polémico mensaje del novio de Julieta de Gran Hermano tras las acusaciones de infidelidad

Al mes del arranque de Gran Hermano, las semanas de encierro ya se hacen sentir, tanto para los participantes como para quienes están afuera. Hablamos, puntualmente, de Lucca Bardelli, el novio de Julieta, la única concursante que dejó una pareja con acuerdo de exclusividad fuera de la casa.

Y mientras en las redes muchos fantasean con que “Disney” concrete con Marcos, a pesar de que ella se muestra indeclinable en su compromiso de fidelidad hacia “su bebé” (como llama al novio), una acusación contra Lucca se instaló en Twitter: según una versión, el modelo la habría engañado con otra en un boliche de Buenos Aires.

A unas horas de la eliminación de La Tora de Gran Hermano, una usuaria de la red del pajarito sembró la duda. "Ayer fui a Bayside de casualidad con el novio de Juli Poggio y se estaba besando con otra. Por favor, que la reina se entere y lo cague en televisión abierta", señaló.

Y luego de esta versión, Bardelli decidió expresarse. Sin mencionar la polémica acusación, el joven publicó en sus historias de Instagram un cariñoso mensaje de felicitación para su novia, que es una de las más queridas del público y sigue en carrera.

El modelo subió una romántica foto de los dos besándose en una cama y escribió: "Feliz mes, mi amor. Te amo como a nada en este mundo y extraño cada día más. Me pone feliz verte cumplir tus sueños. Nos vemos a la vuelta. Sos todo para mí".

Cabe destacar que desde que Poggio entró a la casa, Lucca Bardelli recibe continuamente mensajes de personas que le desean que su novia lo deje por otro y lo engañe frente a las cámaras. De hecho, el chico se descargó en su momento en medio de los rumores de romance con Marcos.

"No tengo problema con los tapes que pasaron ayer en el estudio. Me pareció alevoso lo que estaba diciendo Santi Del Moro. Es mi novia y sé que va a salir todo bien”, dijo, días atrás, cuando desde la edición se destacó la química entre Juli y el salteño, que está embelesado con ella.

"Cuando se termine todo esto, van a cerrar la boca porque no me cambia en nada lo que digan, no me quiero comer la peli. Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli, ella es la única que entró con novio a la casa y era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla. Es lo que vende", agregó.