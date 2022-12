Cuál es el verdadero nombre de Lali Espósito y por qué eligió ese apodo

El verdadero nombre de Lali Espósito es Mariana. Su apodo lo posee mucho tiempo antes de ser famosa, y su historia está vinculada a uno de sus hermanos y a una emotiva y tierna anécdota familiar.

Lali Espósito: su verdadero nombre y el emotivo origen de su apodo

Esta actriz y cantante argentina se dio a conocer como Lali Espósito desde que dio sus primeros pasos como artista profesional. Sin embargo, no se trata de uno de esos casos en los que las personas eligen conscientemente su nombre artístico. Por lo contrario, la argentina lleva este apodo prácticamente desde que nació. Su verdadero nombre es Mariana y así la llamaban en su casa sus padres y hermanos. Pero a su hermano Patricio, quien es 13 meses mayor que ella, le costaba pronunciar “Mari”, y entonces empezó a decir Lali.

Lali Espósito, en una de las presentaciones del Disciplina Tour.

Así lo dijo la actriz de 31 años en una entrevista. “Me llamo Mariana Espósito y, como de chico a mi hermano no le salía ‘Mari’ y me llamaba ‘Lali’, así me quedó. Le debería dar guita por los derechos”, expresó con humor.

Narella: el curioso nombre que casi le ponen a Lali Espósito

La artista comentó en el mismo encuentro mencionado que no tiene segundo nombre, dato que puede resultar menor, pero que no lo es para los miles de fans que tiene en el país y en otros lugares del mundo. En otra ocasión, también compartió una curiosidad vinculada a su identidad y a su nacimiento. Fue hace unos años y a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 11,2 millones de seguidores.

Lali Espósito, quien estaba viendo el programa Quién quiere ser millonario, se sorprendió al ver que una participante se llamaba Narella. Además de elogiar a esta mujer por su rendimiento en el concurso de preguntas y respuestas, confesó que este en verdad iba a ser su nombre. “El cuento es que yo me iba a llamar Narella y me lo cambiaron a último momento”, fueron sus palabras. “Sí, chicos: Narella”, dijo para finalizar.