El triste consejo de vida que recibió Carolina Amoroso de su mamá: "Tenés que aprender a..."

Carolina Amoroso brilla: está en un momento muy alto de su carrera como periodista y a quiera que vay, cosecha elogios. Como corresponsal de TN, le tocó cubrir la guerra de Rusia y Ucrania, donde tuvo contacto directo con las situaciones más duras y desesperantes, experiencia que la marcó.

Amoroso dice que admira profesionalmente a Oriana Fallaci, a Christiane Amampour y a Clarissa Ward, que todavía siente que “todo está empezando” y que todavía está pensando en qué quiere ser “cuando sea grande”. Pero ella tiene un norte claro: quiere profundizar en la función social y humana del periodismo.

“Yo creo en un periodismo humanitario, si es que existe tal categoría”, dijo Carolina a Teleshow en una entrevista en la que ahondó en aquellos intercambios humanos que marcan la vida. En este sentido, la periodista aconsejó “elegir los interlocutores cotidianos y las conversaciones que uno tiene a diario”.

“Elegir mejores conversaciones también nos prepara mejor para la vida. Y no hablo necesariamente de reunirte con un intelectual. Muchas veces las grandes lecciones o revelaciones sobre un tema que te resulta intrincado aparecen en la forma de una historia de alguien a quien decidís mirar a los ojos, prestarle atención y escuchar con el corazón”, dijo.

Siguiendo este hilo, Amoroso destacó a las conversaciones con su madre como las más memorables de su vida. Carolina, que se crió en una casa donde se fomentaba la curiosidad sobre temas de política y de Derechos Humanos, todavía recuerda las charlas con su mamá.

“Mis padres promovían una conversación sobre grandes temas, quizás para invitarnos a trazarnos grandes objetivos, digamos. Hacer cosas que impactaran donde realmente importaba. Sí, recuerdo conversaciones sobre el amor con mi madre que son únicas”, señaló.

Y siguió, sobre algo que le dijo en su adolescencia, al verla desconsolada por “algún desamor”: “Me acuerdo que ella me dijo: “Caro, a veces tenés que aprender simplemente a decirle ´buen día´ a tu tristeza. Como el poema ‘Bonjour tristesse’, tenés que simplemente aprender a decirle `buen día´”.

“Y me pareció una manera tan profunda, linda y sensible de entender lo que nos pasa con lo irreparable, pero además cómo la vida se impone con su prepotencia todos los días, pero es una manera tan bella de ponerlo que lo adopté como lema cuando me puede el desconsuelo”, cerró.