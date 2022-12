Qué programa va a conducir Lali González en las tardes de El Trece

Una de las apuestas más riesgosas de eltrece y de PolKa en los últimos años fue La 1-5/18, esa novela que abordó el mundo de los barrios emergentes y que se llenó de polémicas por las grabaciones en plena pandemia y con las restricciones más fuertes que nunca. De ahí brotó Lali González, una desconocida hasta el momento para el público argentino.

La talentosa actriz paraguaya desembarcó con fuerza, se ganó el cariño de la gente y sobre todo se construyó una puerta enorme para el futuro laboral en este país. A tal punto que Adrián Suar decidió jugársela por ella para brindarle la posibilidad de conducir en el canal de Constitución.

La guaraní no interpretará ningún personaje, sino que se calzará al hombro el reto de animar un show en vivo, que se emitirá por las tardes en la señal líder de la televisión argentina. Toda una idea muy novedosa, que la propia artista se encargó de valorar.

Respecto a este reto profesional y lo que brota en su interior, Lali contó: “Siempre es hermoso volver al lugar en donde una fue feliz. El público tuvo la oportunidad de conocer a Rita y en esta oportunidad es un nuevo desafío estar al mando de un programa de televisión como conductora oficial”.

En un diálogo con Ciudad Magazine, González describió la charla íntima que mantuvo con Suar ante la oferta y manifestó: “Le pregunté a Adrián si estaba seguro de lo que hacía y me dijo ‘yo confío’. Le respondí que no me hago cargo de lo que se viene. Yo seré tal y como soy. Pienso disfrutar y divertirme con esta nueva propuesta”.

A la hora de aportar algunos detalles del ciclo, la actriz soltó: “Es un programa divertido que irá a la tarde en donde vamos a quedar enamorados con las parejas que se irán formando, en esta oportunidad con el feeling que hagan según los signos zodiacales”.

Sobre su percepción de esta idea, Lali razonó: “Dije “esto no me puede estar pasando”. Creo que este programa puede ser muy divertido y me lleva a un recuerdo muy hermoso. La gente siempre va a querer ver formarse parejas”.