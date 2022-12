Marina Calabró confesó por qué se fue de América TV

Son muchos los que han opinado acerca del por qué América TV no le brinda la posibilidad a Marcela Tauro de tener su programa propio. Ahora, fueron Jorge Lanata y Marina Calabró quienes hablaron sobre este tema en Radio Mitre.

Y en ese contexto, Calabró se descargó frente al micrófono. "Los años de Parodi (Liliana) yo los explicaría por la escasa confianza hacia las mujeres para asumir roles de conducción porque no ha habido oportunidades", comenzó diciendo la periodista.

Continuó: "Por suerte ahora está reemplazando a Flor y va a conducir Intrusos en la semana de las fiestas. Yo me fui de América después de nueve años largos porque llegué a mi techo de posibilidades. Yo no debería contar estas cosas pero bueno…".

Marcela Tauro

Posteriormente, se explayó. "Cuando se fue Del Moro de Infama había un radiopasillo que decía que iba a quedar para Marcela Feudale y para mí, que iba a ser una dupla de conducción de mujeres", indicó al aire Calabró.

"Llego a la oficina de Parodi para tener una reunión, era de gran incertidumbre ese momento, porque era diciembre y se iba Santiago. Nunca me voy a olvidar a ella en su escritorio diciéndome mirá Marina, tu lugar acá está garantizado pero no tengo nada mejor que ofrecerte que ser panelista de quién sea que venga. Yo no sé quién va a conducir pero sí sé que vos vas a seguir siendo panelista", contó.



Marina Calabró en Infama (América TV) junto a Santiago Del Moro y Marcela Feudale

Por último, Calabró señaló: "Fue como una puñalada en el corazón, lloré por una semana seguida porque no sabe lo mal que me hizo sentir en esa reunión. Probablemente esta pequeña anécdota le explique por qué Tauro no tuvo una oportunidad antes".