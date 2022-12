La dura historia de vida de Melina Lezcano: "A mi papá biológico lo busqué en..."

Tras su paso por Agapornis, Melina Lezcano saltó a la fama, lo que le permitió moverse por distintos rubros dentro de los medios. Sin embargo, para estar bien en cada aspecto hay que tener la consciencia tranquila. Para llegar a eso, ella debió resolver un conflicto del pasado con su padre, quien la abandonó cuando era tan solo una bebé.

Cuando ella comenzó con Agapornis, la idea era divertirse con amigos, pero terminaron siendo más populares de lo que habían imaginado. Esto los ayudó a trepar a la fama para poder incursionar en distintos rubros que de otros manera hubiera sido complicado llegar.

Es que Melina Lezcano, hoy en día, no solo es cantante. Sino que también es influencer, bailarina y, cada vez que le surge la oportunidad, se luce como actriz. Además, inició con Estamos en una, programa que se emite por República Zeta.

Sin embargo, detrás de este éxito hay una fuerte historia de vida que la marcó. Su padre la abandonó cuando ella solo era una bebé, por lo que sintió que era algo que debía solucionar para poder seguir adelante. Es por eso que lo buscó para que la trate de explicar cómo fueron las cosas en ese momento.

“Yo tenía dos años y medio. Soy la única que no tiene el apellido Brizuela en la familia: soy Lezcano. Entonces me explicaron la situación y la entendí, pero en ningún momento sentí que mis hermanas no fueran mis hermanas o que mi papá no fuera mi papá”, contó, en diálogo con Infobae, sobre su historia de vida.

Ante la consulta, reveló que en un principio no sentía necesidad por saber de él, hasta que llegaron los problemas: “Empezaron los quilombos, digamos, cuando yo comencé a estar en pareja y a vincular todo el tiempo eso de que el otro se puede ir como hizo mi papá, una especie de fobia al abandono constante. Mi apellido era una carga porque yo no conocía a esa familia, no sabía quiénes eran. Entonces dije: “No quiero sufrirlo más, quiero entender esta situación y trascenderla”. Y bueno, y lo busqué y nos encontramos”

En cuanto a cómo lo encontró y cúal fue su reacción mencionó: “Por redes lo encontré y pude conseguir su teléfono. Y fue re lindo. Fue poder verlo desde el lado de: “Che, te re agradezco por haberme dado la vida. Hoy te veo como un ser humano”. Porque uno siempre ve a los padres como dioses y cuando empezás a entender que también cometen errores ayuda a comprender”.

“Le pude preguntar qué pasó. Me quedan muchas cosas por hablar todavía porque nos vimos una sola vez. Cada tanto hablamos: nos preguntamos cómo está el otro, me manda fotos, qué sé yo. Tengo ganas de seguir conociéndolo”, expresó Melina Lezcano respecto al vínculo que tienen hoy en día.