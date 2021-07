Melina Lezcano se filmó en el jacuzzi y levanta la temperatura desde sus vacaciones

Wikipedia la define como cantante, actriz, modelo y conductora. Melina ingresó a los 13 años en el reality show musical "Generación Pop" y desde ese entonces no paró hasta conseguir su sueño: triunfar en la música. En ese entonces las luces y la vorágine de los medios la aturdió y por un tiempo hizo un paso al costado, pero hoy está más vigente que nunca.

En el Valle de Uco la cantante se divirtió en una cata de vinos.

La joven pasó unos días en Mendoza y mostró en sus redes sociales, particularmente en Instagram, diferentes imágenes de los lugares en los que estuvo y de las actividades que disfrutó.

Melina, en algún lugar de Luján de Cuyo.

La joven fue noticia a fines del año pasado porque en una charla con Carolina Ardohaín, en su programa Pampita Online se sinceró y contó que en su etapa escolar fue víctima del bullying.

"En el colegio yo no tenía ni cola ni tetas, y andaba con la pollera larga porque tenía las piernas muy flaquitas y me daba un toque de inseguridad eso. Íbamos con mis amigas a bailar a la matiné y a mí no me sacaban a bailar", contó en ese momento.

Amante de la naturaleza, la joven descansó a full.

"Incluso me tuve que cambiar de colegio", explicó Melina. Esa problemática hizo que su inseguridad personal aumentara y la llevara a operarse las lolas, a los 21 años. Sin embargo hoy disfruta de su presente e incluso de su faceta de Influencer. En Casa Septem, Tupungato, pasó unos días y allí se relajó y filmó un video en el jacuzzi que llamó la atención.

Melina dijo en sus redes que les ha contado de su escapada a sus fans porque "realmente tienen que venir a conocer esta hermosa provincia. Quería que fuera puro disfrute y descanso, soy de las que disfruta de una buena cama, rica comida y vistas épicas".

Leyenda

La joven resaltó además que en todos los lugares en donde comió le organizaron almuerzos y cenas veganas, y destacó la hospitalidad y los vinos mendocinos.