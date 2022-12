En pleno vivo, L-Gante le hizo un fuerte reclamo a Wanda Nara

L-Gante estuvo invitado este lunes al programa que conduce Grego Rossello en Luzu TV. En medio de la charla, Wanda Nara apareció del otro lado del teléfono y ambos protagonizaron una pícara conversación.

"Eh, Wanda... ¿este es el que te tiraba fueguito en las stories?", le preguntó el cantante a la empresaria en relación a Rossello. "Y se hace el amigo...", insistió. "Es verdad, me escribió por todos lados", confirmó la mediática. "Pará, Wanda, que tengo un vínculo con Elián de hace años y vino con un montón de amigos acá", se defendió a modo de chiste el conductor.

"Las dos mejores salidas que tuvimos fueron cuando ella me invitó a cenar, que fuimos a un restaurante muy bonito del cual se dijo en los medios que yo pagué una cantidad de dinero exorbitante y ni siquiera pagué yo. Solo dejé la propina para el mozo", contó L-Gante sobre una de sus primeras salidas.

"Al otro día la invité a comer yo. Y, bueno, como que se me hizo tarde por los shows. Eran las 2 de la mañana y no encontraba nada en ningún lugar. Entonces le dije: ‘Ya fue, no te hagas la buena. Vamos a comer a la Costanera’. Y fuimos ahí y ella se pidió un sanguche de lomito y yo un choripán", recordó el cumbiero. "Fue tan raro que nadie nos pidió una foto", agregó Nara.

Luego, Grego quiso saber si alguno dejó plantado al otro en algún momento. "Nunca te dejé plantado, Elián", dijo Wanda atajándose. A lo que L-Gante respondió categórico: "Ayer me dejaste plantado. No me invitaste al cumpleaños de Kenny. Se encanutaron la torta ahí. ¿Qué pasa?", expresó sobre los festejos al estilista y mejor amigo de Nara que celebró su cumpleaños en la casa de la empresaria.

"Lo que pasa es que yo le presté la casa a mi amigo y la lista de invitados la hizo él. Así que La Mafilia ya sabe con quien se tiene que agarrar. Igualmente, pero el rockstar la pasó bien igual ayer, así que yo me quedo tranquila", le devolvió Wanda sobre la agitada noche que pasó el domingo el cantante.