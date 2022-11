La explosiva frase de Wanda Nara sobre su fogoso reencuentro con L-Gante

Wanda Nara se encuentra en la Argentina para cumplir con algunos compromisos laborales. Una vez llega a suelo nacional, la empresaria se habría juntado con L-Gante.

Según trascendió, el fogoso reencuentro tuvo lugar en el piso que la rubia tiene en Nuñez. "Hay una frase sexual. Lo puso en el top one", reveló Yanina Latorre en LAM (América TV). "Hay una frase que no la puedo contar, pero que se la dije a Ángel. Sexual, tremenda, Como nadie. 'me garch* como nadie...' Como nadie, lo puso en el top one", agregó la panelista.

Por su parte, Estefi Berardi contó este miércoles en Mañanísima (Ciudad Magazine) que a Wanda le gusta L-Gante "así como es", pero que le cambiaría una parte fundamental de su cuerpo: la dentadura

"L-Gante los tiene desparejos", comentó la ex Combate. Y Carmen Barbieri lanzó: "Terrible, pero Wanda lo va a llevar a que se los arreglen".

Fue allí cuando Estefi arremetió: "¿Sabés lo que dijo Wanda sobre la dentadura de L-Gante?. Wanda le dijo a un amigo, y estas palabras son textuales: '‘yo le voy a hacer toda la dentadura, me gusta así como es', en referencia al cantante L-Gante. Que le gusta su personalidad y que le va a hacer todo".

Recordemos que mientras tanto, Mauro Icardi insiste en publicar fotos de la supuesta reconciliación con su esposa. Fue Ángel de Brito quien contó dónde se produjo el reencuentro entre Wanda y L-Gante. "Ayer Icardi posteó estas fotos. Hoy Wanda está pasando la tarde con L-Gante en Núñez", escribió el periodista.