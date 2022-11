Alex Caniggia y L-Gante protagonizaron un duro cruce en las redes sociales

Alex Caniggia volvió a hacer de las suyas. En esta oportunidad arremetió contra L-Gante y su música. Todo comenzó cuando el mediático se trasladaba en un taxi y se sorprendió al escuchar la canción "I’m too sexy", del dúo Right Said Fred.

"Qué temón man, esto sí es música. Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap ¿o no? Aguanten los 80 y los 90. Qué L-Gante, ni nada de esa música de hoy en día pedorra", expresó sin vueltas.

Enterado de lo sucedido, el músico no dudó en responderle: "Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu. Hijo de Caniggia te faltan 900 gramos para hablar de mí".

L-Gante.

"Mi música podrá ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden lograrlo. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo", agregó.

Sin embargo, Alex no se quedó atrás y recogió el guante. "Yo de la high como el caviar y vos tan mortadela... Si te gusta fumar agachate y fumate mi vel... Te veo vestido y me recuerda un dicho de mi abuela... aunque el mono se vista de seda, mono queda... ¡Aprendela!.