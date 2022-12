La llamativa razón por la que Luciano Castro y Flor Vigna no conviven

La relación entre Luciano Castro y Flor Vigna está más que consolidada desde hace tiempo. Desde que anunciaron que estaban en pareja, siempre se mostraron muy unidos y muy enamorados.



Incluso, hasta que llegaron a generar algunas críticas por la forma tan liberal en la que se mostraban en público y en eventos sociales. Sin embargo, a ellos poco parece importarles el qué dirán y viven su amor con total libertad.



No obstante, a pesar de mostrarse muy enamorados y consolidados como pareja, a esta altura genera algo de sorpresa que aún no estén conviviendo. Justamente sobre esta cuestión habló Luciano Castro en las últimas horas.





El actor está próximo a debutar en Mar del Plata con la obra El Divorcio, junto a Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte, y en el medio de la previa y de la promoción del proyecto teatral, habló de su relación con Flor Vigna.



“Con Flor no vivimos juntos y por semana quizá nos vemos tres o cuatro veces, pero es porque laburamos mucho y porque no andamos corriendo para vernos”, comentó Luciano Castro en diálogo con Pronto.



“Preferimos vernos menos que antes que andar a las corridas, pero sabemos que cuando nos vemos, compartimos tiempo de calidad y compartimos más de esa manera”, agregó el actor sobre la etapa en la que está la relación.





“Cuando podemos nos vamos de viaje y cuando no podemos, no nos vamos nada. Está todo hablado y eso hace la vida más fácil. Yo ya probé mucho en el amor y ahora mi propuesta es clara y concisa”, explicó Luciano.



“Si no es de esa forma, no creo que pueda brindar más que eso y no quiero que sea un esfuerzo estar con alguien. Tiene que ser una comodidad en el buen sentido. Por ahí nos movemos y así vamos bien”, concluyó el actor.