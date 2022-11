Luciano Castro lamentó su separación forzada de Flor Vigna: los motivos

Luciano Castro y Flor Vigna son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Pero en las últimas horas, el actor reveló que deberán separarse por un tiempo, sorprendiendo a todos sus seguidores.

Así lo confirmó durante un móvil en el programa Implacables (El Nueve). Los motivos de esta difícil decisión son por compromisos laborales que ambos tienen para los próximos meses.

"¿Cómo vas a hacer en el verano con Flor y con los chicos?", le consultaron al actor. "No tengo idea. Flor va a trabajar mucho, porque está de gira. Está en su mejor momento. Saca tema tras tema y el verano es cuando más se toca. Cuando podamos nos veremos”, señaló.

Luciano Castro y Flor Vigna.

Además, afirmó que no puede proyectarse con Vigna a largo plazo por su compleja agenda. Recordemos que el actor está de gira por Mar del Plata con su obra de teatro, mientras que la cantante estaría visitando varias ciudades para presentar su show.

"No hay mucho más misterio. Pero no podemos proyectar, ni planear, porque por ahí le salen 5 fechas seguidas a Flor y no la veo. Y yo voy a estar haciendo teatro. No me voy a poder mover", agregó.

Por su parte, Luciano expresó que a pesar de que ambos están muy ocupados, están muy enamorados. "Pero estamos enamoradísimos y vamos a estar juntos donde sea. No presionamos ningún lugar más que sentir lo que sentimos, y ya. Acá, en la Luna o en Madagascar, la voy a ver", finalizó.