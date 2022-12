El grave problema de salud de Pitty la numeróloga: de qué se operó a los 46 años

Impresionante. En infinidad de ocasiones sus pronósticos, o sus lecturas anticipatorias, lucen increíbles, poco probables y hasta descabelladas, pero se cumplen en una realidad. Pitty la numeróloga se destaca en el universo de los famosos por sus premoniciones.

Hace años que logró trascender y construir su espacio en los medios como una celebridad, a la que recurren los personajes más importantes y también los programas para contar con sus vaticinios, que mayoritariamente son acertados y concretos.

Esta semana visitó el piso de LAM soltó algunas bombas, como que el noviazgo de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se encamina a una corta duración, que en cualquier momento se les acabará la emoción y que incluso la cantante se entregará a los brazos de un hombre más grande.

Lo cierto es que Pitty ya dispone de un nombre propio, una luz única y sobre todo tiene la atención de miles de espectadores que aguardan sus conclusiones. Por eso, su vida también adquiere otro cariz y así se animó a explicar un trauma que experimentó últimamente.

En cuanto al origen, al momento en que detectó que algo no marchaba del todo bien, la numeróloga contó: “Tenía algunas cosas que no estaban tan bien e hice una consulta médica. Le dije me duele esto, esto y esto y me derivó a un médico maxilofacial y fui. Pero ahí yo lo empecé a pensar desde otro lugar. Tengo un papá que se dializa, una mamá con problemas de salud, un hermano con problemas de salud y parece que uno quisiera repetir la historia”.

En ese diálogo con La Nación, la mediática terminó por revelar la intervención quirúrgica a la que se sometió: “Yo hace 5 meses me hice una operación maxilofacial. Sufría de bruxismo, tenía la mordida un poquito mal y con los años, el estrés, la rutina y la adrenalina, se me fue complicando”.

Eso le abrió las puertas a un cambio radical, que Pitty describió: “Hice esta intervención y estuve un mes y medio en silencio. Fue muy fuerte la operación, no cualquiera la puede hacer, perdí como 8 kilos y ahí empecé. Tuve una gran transformación porque dije “bueno, ahora es mi oportunidad”. Me contraté un personal trainer”.