Pitty La Numeróloga vaticinó de manera dura el futuro de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se encuentran disfrutando de su romance, que arrancó hace un año y que ambos no se preocupan por ocultar al mundo, ya que se muestran permanentemente en público.



Sin embargo, a pesar de lo bien que se los ve, los números de la pareja de Tini y De Paul no serían los más favorables, dado que Pitty, la numeróloga sorprendió en LAM con su explosivo vaticinio, en el que puso en escena a nada menos que Camila Homs, la ex del mediocampista campeón del Mundo.



“Me voy más al futuro. Ellos se están exponiendo mucho. No se están cuidando. Él no la está cuidando tanto a ella”, explicó Pitty la Numeróloga, en el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América.



“No veo que sea una relación duradera. Creo que es una pasión de jóvenes y que están disfrutando. No creo que la relación tenga demasiada continuidad”, agregó luego la especialista, ante la sorpresa de todos. “A él lo veo un poco desprolijo. Una cosa es cuando son jóvenes, y otra cuando hay una familia de por medio”, agregó.



“A ella la veo con una persona del exterior, con más estructura. Puede ser su próximo manager. Esto va a ser más adelante. No creo que sea argentino. La va a acompañar en la vida”, anticipó Pitty sobre Tini Stoessel.



Asimismo, la numeróloga se refirió a Rodrigo de Paul puntualmente y sorprendió al comentar que el futbolista campeón del Mundo con la Selección Argentina en Qatar aún mantiene cuentas pendientes con su ex pareja y madre de sus hijos, Camila Homs.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.



“A él lo veo con cosas pendientes. Creo que tiene algunas cuentas pendientes en los afectos con su relación anterior”, disparó Pitty, quizá dejando abierta la posibilidad de una reconciliación allí.



“No es una relación que esté totalmente resuelta”, aseguró Pitty ante la consulta sobre si De Paul y Camila Homs, quienes tienen dos hijos, pueden llegar a tener una nueva oportunidad como pareja.