Laurita Fernández habló del pasado oscuro de Peluca Brusca, su novio: "Le robaba..."

Desde que Laurita Fernández blanqueó su relación con Peluca Brusca, el productor del programa Bienvenidos a Bordo, todos comenzaron a interesarse por saber quién es el hombre que conquistó a la conductora.



Sucede que la noticia generó gran sorpresa en el mundo del espectáculo, ya que la bailarina tuvo varias idas y vueltas con Nicolás Cabré. No obstante, ahora Laurita se mostró muy enamorada de su nueva pareja.



De hecho, hace algunos días, la parejita realizó un viaje romántico a Mar del Plata, desde donde compartieron postales muy amorosas en las redes sociales, dando cuenta de estar en un gran momento.





Como si eso fuera poco, hace algunas horas, Laurita Fernández volvió a sorprender a todos, en esta oportunidad al revelar detalles desconocidos del pasado oscuro de Peluca Brusca, su nuevo novio.



En una charla con Socios del Espectáculo, Laurita contó que se conocen desde hace varios años y que el productor le robaba los diarios a su tío. “Mi tío tenía un puesto de diarios y él le robaba. Le leía los diarios gratis, porque en ese momento no tenía para pagarle y quería estudiar periodismo”, reveló la conductora.



“Mi tío se re acuerda de él. Era el chico de los pelos que siempre iba a chorearle el diario. Le leía los diarios. No se los pagaba, se los volvía a acomodar y se iba”, comentó Laurita sobre el pasado de su novio.





“Obvio que tengo ganas de ser mamá, aunque no ahora. Siempre me imaginé siendo mamá de grande. Desde los 20 ya me decía que quería ser madre de grande. No me imagino ahora. Con el pasar de los años sí me empecé a encontrar con la idea de ser mamá y de verlo viable”, confesó.



“Yo soy relajada a la hora de vivir el día a día y encontré a alguien que vive de la misma forma. Eso a mí me gusta. Me siento acompañada, acompaño y nadie interfiere con nada. Es importante porque el otro tiene que entender las aristas más lindas y complicadas de la profesión”, cerró Laurita.