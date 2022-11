El romántico viaje de Laurita Fernández y su nuevo novio a una popular ciudad

Laurita Fernández y su productor Claudio Brusca más conocido como Peluca, viven un gran presente romántico. Se conocieron en las grabaciones de Bienvenidos a Bordo y sorprendieron a todos con su romance. Hace algunas semanas fue él quien rompió el silencio en diálogo con LAM.

"La verdad es que es muy bizarro. Por el amor de Cristo. Yo vengo todos los días caminando como un cristiano, tranquilo. Mi única preocupación tiene que ver con los programas. La única. Y de repente tengo que venir y hablar de un video que yo lo entiendo y está perfecto", comenzó.

Y agregó: "Tampoco soy un careta. Está perfecto. El cuerpo me iba pidiendo. Yo estaba bailando, lo iba sintiendo, posta. Yo quería tirar un paso y era difícil. Ella tira 'Tini', tira todo. Y yo quedo medio nabo. No se sabe qué pasó. Tampoco nunca pensé que había gente que estaba grabando. Laura es una mina que disfruta tanto el trabajo, que vive tanto el trabajo".

"Que está tan preocupada siempre por el programa y para el programa, que la verdad es que; lo único que importa es eso. No correspondo dentro de la televisión opinando de algo que yo hago con total normalidad y voy a seguir haciendo con total normalidad", contó.

Fue entonces que continuó súper sincero: "Tengo todo bien. No le cagu... la vida a nadie. No molesto a nadie, no jodo a nadie. Pero yo no quiero pertenecer a un lugar de la tele del que no soy parte. Yo trabajo desde diciembre del año pasado con ella y me llevo bien. La admiro".

La quien también habló fue Laurita, pero intentó mantener un perfil más bajo: "No voy a decir nada. No tengo que decir nada ni poner titulo de nada, esta todo más que bien. Estoy sola disfrutando. Nada que aclarar de nada. No tengo nada que decirle a nadie. Soy una mujer grande con mis impuestos al día. Me encanta disfrutar y estoy liviana por la vida".

Ahora bien, hace algunas horas, Laurita Fernández compartió mediante su cuenta de Instagram una serie de postales junto a su novio y dejó en claro que está muy enamorada. Y es que, la pareja realizó una escapada romántica a Mar del Plata: "Como me gusta Mar del Plata, te extrañaba".