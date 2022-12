Wanda Nara compartió la fecha de ruptura con Mauro Icardi y la lista de requisitos para el hombre que sea su próximo amor

En un ida y vuelta con sus seguidores en Instagram, Wanda Nara confesó la fecha de su ruptura con Mauro Icardi, y además compartió la lista de requisitos que espera para que un hombre sea su nuevo amor.

De hecho, recientemente Wanda Nara ratificó que no hay ningún tipo de acercamiento con Mauro Icardi, al señalar que pasará el 31 de diciembre en Punta del Este con sus hijos, su madre, su padre y "nadie más".

Además, con respecto a L-Gante, Wanda Nara se encargó de aclarar que no hay nada por blanquear, calficando de "amigo" al popular cantante. En tanto que sobre Mauro Icardi, la empresaria dijo en estos días que no hablará más en los medios, y que lo que tenga para decir sobre ese tema lo hará desde sus redes sociales.

Cumpliendo con su palabra, Nara se dispuso a responder preguntas de sus admiradores a través de sus historias de Instagram. Allí cuando le preguntaron si está conociendo a alguien, Wanda confesó la fecha de ruptura con Icardi. "Desde octubre 2022 sola, divirtiéndome con amigas”, respondió categórica.

Entre otras consultas que hicieron llegar los seguidores de Wanda Nara, se destacó la de un usuario que interrogó: "¿Qué cualidades tiene que tener un hombre para enamorarte?". Y ahí la ex de Mauro Icardi dio su lista de requisitos para su próximo amor. “Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas”, enumeró.