Con quién pasó la Navidad Wanda Nara tras años de pelea

Wanda Nara está en el ojo de la tormenta por su separación de Mauro Icardi y su supuesta relación con L-Gante. Como si fuera poco, hace algunas horas apuntó fuerte contra Yanina Latorre tras acusarla de pedirle entradas a Tini Stoessel para poder ir a su show en el Campo Argentino de Polo.

La blonda, furiosa, decidió descargarse en sus redes: "Buenas noches. Bueno como a veces el que calla otorga y dicen tantas tonterías, me pasaría todo el día aclarando, pero bueno. Realmente quiero aclarar algunas porque ya me colapsan. Hay gente que te toma de punto".

"Y como no respondes continúan con inventando estupideces. Punto número uno, ayer fui al show de Tini Stoessel. Me encantó. No le pedí las entradas a Tini, mucho menos a su papá. No molesté a ninguno de los dos. Puse una historia después, agradeciéndole", agregó.

Eso no fue todo porque continuó: "Lo compartí para agradecer porque la pasé muy bien con mis hijas. Tini fue divina y me escribió por privado para agradecerme y me dio unas palabras re lindas. Eso por un lado. Si necesitan saber, las entradas me las regaló un amigo".

"Y la producción de Tini cuando se enteró que estaba yendo, nos cerró un vip para mis hijas las amigas. La verdad es que, nos trataron súper lindo. Pero bueno, esta señora parece que tuviera como la verdad absoluta de un montón de cosas y a veces pasa que puede que tiene llegada a algunas familias, de la mía no tiene llegada a nadie", expresó.

Y decidió seguir: "No me conoce y yo no le digo nada. Así que, todo lo que dice de mi es inventado. Las entradas me las regaló un amigo productor, pero no es el padre de Tini. Tengo las pruebas. Hace rato como ya noto que me tiene un poco de punto inventando estupideces".

Ahora bien, durante las últimas horas, Wanda Nara sorprendió a todos al compartir una foto de su mesa navideña con invitados especiales. Y es que, la blonda se mostró junto a sus hijos y Zaira, pero también dejó ver que tras varios años de peleas, sus padres Andrés y Nora dejaron de lado las diferencias y se unieron a ellas.