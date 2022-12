La fuerte negociación que lleva adelante Guillermo Andino con América: ¿por qué y para qué?

Cada diciembre suele ser un momento de cambios fuertes tanto en la grilla de los canales como en los programas en sí, en donde las modificaciones de los integrantes e incluso conductores son algo habitual. Ese pareciera ser el caso de Guillermo Andino.



Hace unos días, el conductor anunciaba su alejamiento de América, luego de 21 años. Sucede que la empresa tiene pensado destinar el horario en el que el conductor llevaba adelante el noticiero para ubicar allí un ciclo de espectáculos.



“Yo me despido del noticiero de América después de más de dos décadas. Mi mejor producción en mi vida es mi familia, mi mujer y mis hijos. Esto no es una despedida. Es un hasta luego. Muchas gracias”, expresaba hace unos días un emocionado Guillermo Andino.

Guillermo Andino cerró su ciclo en el noticiero de América.



Sin duda, su despedida se dio en un marco emotivo, rodeado por sus compañeros del canal. Junto a ellos, cerró un ciclo muy exitoso, con aplausos y cálidos saludos. Sin embargo, no todo parece estar concluido.



Sucede que, como su futuro profesional aún no está definido al 100%, no se descarta que Andino pueda continuar trabajando en la empresa, pero con un programa en la señal de cable, algo por lo que ya hay negociaciones.



“Hay una idea que estamos hablando dentro del grupo y ojalá se pueda dar. Hay una posibilidad de poder hacerlo en la señal de noticias del Grupo en el cable, que es maravillosa”, comentó Guillermo. “Estamos encaminados. Quiera Dios que ésta siga siendo mi casa. Hay total voluntad de ambas partes”, agregó.

Guillermo Andino está negociando para continuar en la señal de cable del Grupo América.



“Decir gracias a todos. A todas las áreas y al Dr. Daniel Vila por dar laburo y acá estamos hablando de trabajar en un lugar en el que te sentís como en casa y feliz”, sostuvo Guillermo Andino.



Por su parte, una de las que más lágrimas dejó caer en la despedida de Andino fue su compañera en el noticiero, María Belén Ludueña. “Fue un placer regalarles el mediodía con información y, sobre todo, buena onda. Fuiste un excelente compañero de laburo y gran persona”, cerró la periodista.