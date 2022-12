Horacio García Belsunce reveló qué pasa entre Camila de Gran Hermano y Carlos Carrascosa

Increíble. Todo puede ser en el universo Gran Hermano, que a partir de su éxito, de su extrema visibilidad genera secuelas de todo tipo, como la investigación en los pasados de los participantes. Así, surgió un rumor muy peculiar sobre Camila.

La blonda que ingresó hace pocas semanas a la casa, a través de una decisión de la producción y como derivación del casting, se vio envuelta en una teoría que circuló en redes sociales y que refiere a un romance con Carlos Carrascosa, nada más y nada menos.

Según las publicaciones en plataformas digitales, la concursante del reality mantuvo una relación amorosa con quien fuera el esposo de María Marta Belsunce, la mujer que fue asesinada en un country. Un caso que acaparó la atención de todo el país.

A raíz de estas presunciones, Juan Etchegoyen se contactó con Horacio García Belsunce para recopilar información y tratar de ratificar o desmitificar la posibilidad de un vínculo sentimental entre Camila y Carlos. El periodista de Radio Mitre contó el testimonio que consiguió en las últimas horas.

El comunicador especificó la noticia y su abordaje: “En las últimas horas se instaló desde las redes sociales un romance que, si es cierto, es un bombazo: se trata de Camila Lattanzio con Carlos Carrascosa. A mí la versión me llamó poderosamente la atención y hablé con Horacio García Belsunce, que se refiere a esta información, desde la familia de Camila hasta ahora no contestaron”.

En cuanto a la respuesta que le brindó el ex cuñado de Carrascosa, Etchegoyen narró: “Lo que me dice Horacio es esto: ´Hola Juan, no tengo la más mínima idea de esto, nada que ver y es totalmente falso. Desmentilo por favor´. Estas fueron las palabras que eligió García Belsunce para desmentir por completo esta data”.

Para culminar, el periodista de Mitre expresó su lectura de toda esta versión de un romance de Camila y Carlos y sostuvo: “Ahora, más allá de lo que dice Horacio, que yo le creo, si fueran ciertos estos rumores, ¿desde la familia Belsunce lo admitirían en medio de la investigación que lleva años? No lo creo”.