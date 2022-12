Por qué nadie le cree nada a Camila en la casa de Gran Hermano

Si bien el primer contacto de los participantes con Ariel y Camila fue con buena onda, risas y buena energía, ya los empiezan a mirar de reojo y, en el caso particular de la joven, la casa ya no le cree nada.



Sucede que Camila entró con la estrategia de asegurar que no había visto casi nada de lo que había pasado hasta su llegada. Incluso, hasta sostuvo que no tenía muy en claro los nombres de cada uno.



Muy distinto había sido lo de Ariel, que apenas entró dijo el nombre de cada uno y cuando le preguntaron cómo le caían, evitó generar cualquier polémica y remarcó que “los amaba a todos”.



La estrategia de Camila podría decirse que fue muy arriesgada porque era difícil de creer. Y así lo fueron manifestando poco a poco los participantes conforme pasaban los primeros días desde su ingreso.



“Mirá si no te vas a saber los nombres”, comentó Julieta en una charla con Nacho y Maxi, en el patio. “Si a mí me hubiese tocado entrar en el medio del juego, hubiese mirado todo para saber qué pasaba. Ella se fue de viaje, volvió, así de la nada entró, saludó. No le creo un cho…”, expresó Nacho.



Otros de los jugadores coincidían en que la idea de Camila de decir que no había visto nada del programa hasta ese momento era una forma de “lavarse las manos”. “Entro, digo que no vi nada y listo. Es la típica”, aseguraban.

Camila Lattanzio, de Gran Hermano.



Por su parte, Coti remarcó una actitud que no le había gustado de Ariel. “No me gustó para nada cuando en el primer día dijo: ‘Yo me lo merezco igual que ustedes’. Es como algo obvio eso. No me gustó”, reconoció.



En cuanto a Alfa, quizá uno de los más esperados para conocer la reacción con los nuevos ingresos de Camila y Ariel, remarcó que habían entrado con “buena onda” y no en forma “prepotente”. Por su parte, Nacho y Julieta insistían en que deben tener cuidado porque “llegaron a jugar”, no a “hacerse famosos”.