Tini Stoessel reveló cómo es su relación con Lionel Messi luego de versiones encontradas

Apenas confirmada la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (y antes también), empezó a correr un rumor: que a Lionel Messi no le cerraba que el 7 de la Selección Nacional estuviera de novio con la artista.

La versión se fortaleció luego del cumpleaños del rosarino en Europa, una fiesta a la que Tini fue con De Paul y en la que, dijeron las malas lenguas, la artista no fue muy bien recibida por parte de las mujeres de los futbolistas, que hicieron causa común con su ex, Camila Homs.

Con el Mundial de Qatar cada vez más cerca, también se dijo que el crack estaba preocupado porque De Paul parecía más concentrado en pasar tiempo con Tini que pensando en entrenar para el Atlético de Madrid, y hasta se filtró que llegó a mentirle al Cholo Simeone para acompañar a Stoessel a una entrega de premios a Miami. Todo esto, a Messi no le gustó nada.

Como sea, con el diario de hoy se sabe que De Paul demostró con creces que estaba con sus energías puestas en el Mundial. Tini Stoessel incluso estuvo en varios partidos en Qatar y hasta se convirtió en amuleto para la hinchada. Pero la duda quedó: ¿cómo se lleva Messi con ella?

Qué dijo Tini sobre Leo Messi

“Lo conozco, Es un amor. Él es muy amigo de Rodrigo. Compartimos el cumpleaños hace poco, estuvo muy divertido”, dijo la ex Violetta en una entrevista que le hizo Lizardo Ponce para Star+, en la previa a su segundo show en el Campo Argentino de Polo.

“Lo conocí cuando era más chica, pero no recuerdo por qué. Uno de sus sobrinos o hijos de alguien cercano querían venir a mi show. Entonces fui. Es un tipo muy respetuoso. Antonela Roccuzzo también”, aseguró Tini.

Finalmente, la cantante se refirió a los cuestionamientos que le hacen por su historia de amor con Rodrigo, que en su momento generó polémica por arrancar poco tiempo después de que la ex del futbolista fuera mamá de su segundo hijo, Bautista.

Leo y Tini, años atrás. Instagram Tini Stoessel.

“Muchas veces la gente habla desde su propia tristeza y frustración, y lo pone en otra persona para hacerte sentir mal. Pero uno tiene que verse uno mismo, literalmente duermo todas las noches en paz. Que los envidiosos se vayan pal’ carajo”, dijo Stoessel.