El gesto de Camila Homs, la ex de De Paul, cuando su hija eligió a Messi por sobre su papá

Más allá del arreglo económico que alcanzaron Rodrigo de Paul y Camila Homs, está claro que las cosas no están para nada bien entre ellos, o al menos no hay demasiada buena onda, por lo que se puede advertir en cada aparición en las redes sociales.



Si bien en un principio los dos habían coincidido en algún punto, sobre todo para el bien de sus hijos, todo se rompió nuevamente durante el Mundial de Qatar, dado que, primero ella quiso llevar a los chicos a verlo, algo a lo que el futbolista no accedió. Luego, Camila Homs no aceptó que viajaran con otro adultos o familiar.





Lejos de concluir la disputa luego de la obtención de la Copa del Mundo, se dio un nuevo desplante por parte de De Paul. Sucede que, al haber salido en vivo y en directo, todo el mundo supo hasta la hora en la que volvió al país y cómo fueron las siguientes 24 horas en la Argentina.



Todo estalló luego de que, terminados los festejos con la gente, que invadió las calles queriendo saludar a sus ídolos, Rodrigo de Paul se retiró del predio de Ezeiza. ¿A dónde fue primero? A ver a Tini Stoessel, su novio.



Si bien no tendría nada de malo ver a su novia, el problema fue que sus hijos se quedaron esperándolo vestidos con la camiseta argentina, con 7 en la espalda, para celebrar el campeonato mundial con él.



De Paul no llegó y Camila Homs le puso todos los puntos por haberle fallado. Pareciera que los menores también terminaron enojados con su padre y ahora se descubrió el pedido de su hija Francesca a Papá Noel.

Rodrigo de Paul y Lionel Messi, en la Copa del Mundo.



A través de su cuenta de Instagram, Camila Homs mostró la carta que su hija le escribió a Papá Noel. En la filmación, ella le dice que pidió muchas cosas. En ese momento, ella la agarró y empezó a leer la extensa carta.



“Maquillajes profesionales, medias, ¿de quién?”, quiso saber Camila Homs. Y ante su sorpresa, la niña eligió a un jugador de la Selección que no es su padre. “De Messi, Messi, Messi”, dijo la niña.