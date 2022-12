En qué consiste el éxito del debate de Gran Hermano

Desde hace dos meses, Gran Hermano se convirtió en el tema del momento. No hay quien no esté pendiente de todo lo que sucede en el reality de Telefe y esto se ve reflejado en los altísimos números de rating que está alcanzando.

No solo le va bien al ciclo en su gala central sino también en sus salidas diarias semanales. El canal de las tres bochas ofrece un picante debate en el que una serie de panelistas se dedica a analizar el juego de los participantes.

Ceferino Reato, analista de GH

Uno de los que realiza este trabajo es Ceferino Reato, quien habló ahora con La Once Diez y reveló por qué funciona tan bien este formato. "Creo que el éxito del debate es que Santiago (Del Moro) maneja todo muy bien como un director de orquesta, que está atento al juego y en el panel debemos ser conscientes de despojarnos del ego y dar un debate objetivo con distintas posiciones abiertos y por fuera de nosotros mismos. Creo que eso es lo que lo hace tan interesante", señaló en la entrevista radial.

Sobre el programa, indicó: "Parece una casa grande pero hay un baño, una cocina, una pileta. Todos lugares sobre los que están obligados a compartir y no se pueden ignorar. Es muy lindo este experimento. Me divierto muchísimo haciendo esto. A veces no puedo creer que estoy trabajando con esto".

También, habló sobre una de las mujeres que más está dando de qué hablar con sus movimientos adentro de la casa, Coty. "Es un personaje muy interesante porque es inteligente, y ostenta esa astucia convirtiéndose en una persona casi diabólica, mala, haciendo entre travesura y maldad. Es un juego muy sutil este, tenés que actuar y manipular pero que no se note", manifestó Reato.