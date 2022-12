El contundente motivo por el que Eduardo Feinmann pide la destitución de Alberto Fernández y Cristina Kirhncer

En la emisión de su programa radial de este jueves, Eduardo Feinmann disparó contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner luego de que trascendiera que el Gobierno no tiene voluntad de respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo obliga a restituir fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.

El gobierno de Alberto Fernández de momento tiene intenciones de no acatar la resolución judicial, y Eduardo Feinmann no dudó en pedir la "destitución" del mandatario. “Me parece a mi que es un golpe contra la democracia: ahora sí la Patria está en peligro. No sé si los legisladores se van a atrever a pedirle juicio político al presidente y a la vicepresidenta”, interpeló el conductor.

Luego, Feinmann arremetió contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asegurando: “Deberían pedirle el juicio político porque no se van a llevar puesta a la República, no hay que permitírselo”.

En otro momento de su editorial en su ciclo Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), Eduardo Feinmann agregó: “El gobierno está a punto de cruzar el punto de no retorno. Y Alberto Fernández está a punto de pasar a la infame lista infame de golpistas argentinos. Hay que pedir la destitución de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”.

En un tono más recarcado, Eduardo Feinmann cargó contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner argumentando: “Ellos se pusieron al margen de la Constitución y las leyes, quebrando el Estado de derecho. Están yendo contra la República. Y Alberto Fernández que se autopercibe profesor de Derecho. ¡Por favor! Es un Don nadie, un agresivo, un mediocre, un charlatán. Y el kirchnerismo sigue demostrando una vez más que es una asociación ilícita”.

Sobre el final de su análisis,Feinmann alentó a que la gente no permanezca inmóvil ante esta polémica acción de Fernández y Kirchner. “Así como hubo cinco millones de personas que salieron a las calles para recibir a la selección nacional, ¿no habrá cinco millones de personas que salgan a las calles para evitar el intento de golpe de estado kirchnerista? Alberto Fernández pasará a la historia como un presidente pusilánime, mediocre y golpista”, concluyó tajante el periodista.