El video de Sergio Lapegüe cumpliendo su promesa al aire

La locura de la Selección Argentina generó cientos de miles de promesas entre los ciudadanos, que a medida que avanzaba el certamen afirmaron que acudirían a acciones complejas de sus vidas para ayudar a conseguir el título. Como fue el caso de Sergio Lapegüe.

El conductor del noticiero matutino de eltrece no dudó en hablarle a la cámara en los días previos a la gran final contra Francia y con mucha seguridad confirmó que se lanzaría a una consecuencia algo dolorosa para su cotidianidad.

Entre los pensamientos que recorrieron su mente, Sergio detectó que podría ser valioso perder su peinado característico, ese que lo distingue con un jopo alto, siempre en sintonía con su gran ídolo Elvis Presley. Por eso aseveró al aire que se raparía el cabello en caso de que Argentina levantase la Copa del Mundo.

Luego de los festejos interminables, y maravillosos, de todo un país. Lapegüe fue acorralado este lunes por sus compañeros con el objetivo de cumplir con su compromiso asumido. De esta manera, todo el staff de Tempraneros se movió en consecuencia.

Rápidamente apareció una máquina eléctrica para cortar el pelo, así como una bata para resguardar su indumentaria y sobre todo muchas manos voluntariosas para llevar a cabo la poda de sus cabellos, en un momento insólito en vivo.

“Lamento que mis hijos me vean pelado, hago responsable a la Selección por si no me vuelve a crecer. Me siento Elvis Presley”, exclamó el conductor ante los primeros recortes. Luego advirtió que se veían una entradas pronunciadas y sostuvo: “Uhh, me estoy quedando pelado”.

Ante la ausencia de un peluquero profesional, el propio Marcelo Bonelli asumió la responsabilidad de accionar la máquina por un tramo. Luego, la maquilladora del canal continuó con la faena hasta que Lapegüe quedó completamente rapado.

Sergio miró a sus compañeros y los instó a cristalizar sus propias promesas. Así, Roxy Vázquez explicó la suya: “Yo dije que durante varios días iba a ponerme la camiseta de la Selección”. En tanto que Lapegüe también apuntó contra Adrián Ventura: “Dijo que durante una semana no hablará del dólar”.