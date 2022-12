Zulma Lobato convocó a la gente a festejar su cumpleaños: cuánto costará saludarla

El próximo 8 de diciembre, el Día de la Virgen, Zulma Lobato cumplirá 65 años y uno de sus principales deseos es celebrarlo junto a sus seguidores y fans, ya que tuvo un 2022 muy triste y estresante.



A la mediática no le fue para nada bien a nivel laboral y esto tuvo una lógica repercusión en el plano económico. De hecho, por poco Zulma no quedó en la calle por una deuda muy grande en el alquiler.



Sucede que en abril estuvo al borde del desalojo por adeudar varios meses de alquiler en la casa de Munro, donde vive desde hace un tiempo con su perro caniche. Si bien su mánager, Lautaro Reyes, le consiguió varios shows en Mar del Plata, el dinero no alcanzó.





En ese momento de desesperación total, esperaba el llamado de L-Gante, pero él en ningún momento se comunicó con ella para cumplir el sueño de grabar juntos una canción, algo que esperaba con mucha ilusión.



En un estado de profunda angustia, pero con la esperanza de que el 2023 sea próspero para ella y que llegue con propuestas laborales, Zulma viajará a Mar del Plata para festejar su cumpleaños en un boliche.



Allí, cada uno de sus fans deberá abonar mil pesos si quiere saludarla personalmente. Esa noche, también algunos hits como “Yo soy Zulma”, el que quería reversionar en cumbia 420 junto a L-Gante.





Zulma Lobato deseaba un dueto junto al popular cantante para poder recaudar algo de dinero y, de esa manera, poder pagar lo que adeuda y afrontar también gastos elementales, como alimentos.



Sin embargo, L-Gante jamás considero la posibilidad, pese a que sus seguidores y otros usuarios de las redes sociales le pidieron que evaluara la chance para poder brindarle una ayuda a la mediática.